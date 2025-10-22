Sarà perché ieri sera, prima di dormire, abbiamo letto delle polemiche su Souzan Fatayer, «la palestinese napulitana» fan di Hamas, bella donna: alta e slanciata, che è stata candidata da Verdi&Sinistra alle regionali in Campania; sta di fatto che stanotte abbiamo sognato Soumahoro che in una villa in Sardegna massaggiava i piedi a Fratoianni&Bonelli stesi su un pouf. E poi paf! Ci siamo svegliati. E, reduci da quell'immagine raccapricciante, abbiamo realizzato che in realtà Fratoianni&Bonelli sono i migliori agenti elettorali che esistano oggi sul mercato. I Presta&Caschetto della politica italiana. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Election Island