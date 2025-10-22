El Mala Inter ecco chi è la rivelazione del Colonia che ha stregato i nerazzurri | tutto sull’attaccante classe 2006

Inter News 24 . C’è la fila per il suo acquisto!. Un nuovo talento illumina la Bundesliga e si candida a infiammare il prossimo mercato estivo: si tratta di Said El Mala, attaccante classe 2006 del Colonia, una delle grandi rivelazioni di questo avvio di stagione. Come riportato da Calciomercato.com, il suo nome è finito sul taccuino di diversi top club europei, compresa l’Inter, sempre attenta ai migliori prospetti internazionali. Chi è Said El Mala: dal Gladbach all’esplosione. 🔗 Leggi su Internews24.com

