El Aynaoui da un’estate promettente alla panchina | il Viktoria Plzen per alzare la voce
24 ore e sarà di nuovo Europa League per la Roma, in una terza giornata che, dopo i 3 punti conquistati tra Nizza e Lille, deve necessariamente vederla vincere. All’ Olimpico un avversario abbordabile ma da non sottovalutare come il Viktoria Plzen, fresco di cambio allenatore e con tanta voglia di stupire ( qui le parole di Hysky ), che si ritroverà davanti una squadra giallorossa ampiamente ritoccata: Gasperini deve infatti ricorrere ad un po’ di turnover, sia per far rifiatare chi ha giocato tanto che per cercare nuove risorse affidabili, e una di queste si spera possa diventare Neil El Aynaoui, che domani avrà una chance dal 1?. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
