Eindhoven 250 tifosi del Napoli espulsi | Trattati come delinquenti

"> EINDHOVEN — «Trattati come dei delinquenti». È bufera dopo l’espulsione di oltre 250 tifosi del Napoli da Eindhoven, colpiti da fogli di via “preventivi e precauzionali” emessi dalla polizia olandese. Nessuno scontro, nessuna violenza: solo la paura di disordini. Ma, come racconta Pino Taormina su Il Mattino di Napoli, per molti italiani è stata «una vera e propria caccia all’uomo». Fin da lunedì sera, un’ondata di arresti e fermi ha coinvolto oltre 230 ultras appena arrivati in città. I legali preparano i ricorsi. «Un abuso — spiega l’avvocato Emilio Coppola, difensore di diversi tifosi — sono stati marchiati con un numero sulla mano per essere identificati». 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Eindhoven, 250 tifosi del Napoli espulsi: «Trattati come delinquenti»

