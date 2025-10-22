Eicma compie 111 anni | Siamo la fiera dei giovani
L'errore più facile è chiamarla soltanto fiera. Perché in fondo «abbiamo completato il passaggio a evento, pur senza dimenticare le nostre origini». Passaggio essenziale per alzare ulteriormente l'asticella e accendere l'edizione numero 82 di Eicma, l'Esposizione internazionale delle due ruote, dal 4 al 9 novembre a Fiera Milano Rho. Il distinguo lo fa subito Pietro Meda, che di Eicma è presidente, annunciando il semaforo verde di una kermesse che nonostante i 111 anni di storia ha trovato la ricetta per restare giovane: «L'età media del pubblico si è abbassata a 36 anni: questo la dice lunga sul lavoro fatto per avvicinare giovani e famiglie. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
