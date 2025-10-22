Eicma 2025 | presentata la 82° edizione La festa delle due ruote torna a Milano dal 4 al 9 novembre

Più di 700 espositori, 2mila marchi e 50 Paesi rappresentati. Sono in numeri della 82° edizione dell’Esposizione internazionale delle due ruote di Milano, presentata a Palazzo Lombardia. In anni difficili sul fronte della produzione e nel clima di tensione generato dalla sfida sui dazi innescata dagli Stati Uniti, Eicma 2025 punta tutto sul patrimonio inesauribile di passione dei motociclisti che lo scorso anno ha portato a una edizione record. Sotto lo slogan That’s Amore, l’obiettivo dichiarato per quest’anno è confermare i numeri del 2024. Ancora qualche numero: sessantamila i metri quadrati all’esterno dove si festeggeranno i vent’anni di MotoLive, l’arena racing di Eicma, e dove sarà visitabile la mostra Desert Queens dedicata alle moto e alle persone che hanno scritto la storia della Dakar. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

