Eicma 2025 | presentata la 82° edizione La festa delle due ruote torna a Milano dal 4 al 9 novembre
Più di 700 espositori, 2mila marchi e 50 Paesi rappresentati. Sono in numeri della 82° edizione dell’Esposizione internazionale delle due ruote di Milano, presentata a Palazzo Lombardia. In anni difficili sul fronte della produzione e nel clima di tensione generato dalla sfida sui dazi innescata dagli Stati Uniti, Eicma 2025 punta tutto sul patrimonio inesauribile di passione dei motociclisti che lo scorso anno ha portato a una edizione record. Sotto lo slogan That’s Amore, l’obiettivo dichiarato per quest’anno è confermare i numeri del 2024. Ancora qualche numero: sessantamila i metri quadrati all’esterno dove si festeggeranno i vent’anni di MotoLive, l’arena racing di Eicma, e dove sarà visitabile la mostra Desert Queens dedicata alle moto e alle persone che hanno scritto la storia della Dakar. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Altre letture consigliate
A Palazzo Lombardia presentata l’82esima edizione dell’Eicma (Esposizione internazionale delle due ruote), in programma dal 4 al 9 novembre nei padiglioni di Fiera Milano a Rho. Sono oltre 730 gli espositori che saliranno su questo importante palcoscenic - facebook.com Vai su Facebook
Moto, presentata a Milano Eicma 2025: ‘tributo alla passione’ - (Adnkronos) - Sale il sipario su Eicma 2025. L'82esima edizione dell’Esposizione internazionale delle due ruote, in programma dal 4 al 9 novembre prossimi nei padiglioni di Fiera Milano - X Vai su X
EICMA 2025: oltre 730 espositori e 2.000 marchi presenti a Milano - a edizione dell’attesissima fiera delle due ruote di Rho Fiera Milano è stata presentata nel capoluogo lombardo. moto.motorionline.com scrive
EICMA 2025 tutte le info da conoscere - Presentata oggi a Milano la nuova edizione dell’Esposizione Internazionale delle due ruote, che con lo slogan That’s Amore promette di incantare ancora il suo grande pubblico: oltre 730 espositori, 2. Scrive crazywheels.it
Si alza il sipario su EICMA 2025 - Presentata l'edizione numero 82 dell'Esposizione internazionale delle due ruote. Si legge su msn.com