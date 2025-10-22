Egitto adolescente uccide e smembra compagno di classe per curiosità | ‘Ha mangiato alcune parti’

L’omicidio horror a Ismailia e il modus operandi. Un adolescente di 13 anni ha commesso un crimine efferato a Ismailia, in Egitto, uccidendo il compagno di classe Mohamed AM. Lo studente ha attirato la vittima nella casa della sua famiglia, dove lo ha colpito ripetutamente alla testa con un bastone di legno fino a provocarne la morte. Successivamente, ha utilizzato una sega elettrica per smembrare il corpo in pezzi sufficientemente piccoli da poterli inserire nello zaino e trasportarli in vari luoghi della città. L’adolescente ha dichiarato di aver agito per “curiosità”, replicando scene viste in film e videogiochi violenti. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

