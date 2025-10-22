Egidio Albanese | Taranto protagonista della svolta green L’eolico offshore occasione di rinascita
Tarantini Time Quotidiano “Il Puglia Blue Vision ha indicato con chiarezza la rotta: il futuro di Taranto passa dall’economia del mare e dalle energie rinnovabili. L’eolico offshore può diventare una delle chiavi per superare definitivamente la crisi ambientale e occupazionale del territorio”, dichiara Egidio Albanese, presidente de La Voce di Taranto e candidato al Consiglio regionale a sostegno di Antonio Decaro. “Parliamo di 25mila nuovi posti di lavoro e della possibilità di riconvertire competenze e impianti in una logica di sviluppo sostenibile. Taranto ha tutto per essere protagonista di questa trasformazione”, aggiunge Albanese. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
