Egidio Albanese | Taranto protagonista della svolta green L’eolico offshore occasione di rinascita

Tarantini Time Quotidiano “Il Puglia Blue Vision ha indicato con chiarezza la rotta: il futuro di Taranto passa dall’economia del mare e dalle energie rinnovabili. L’eolico offshore può diventare una delle chiavi per superare definitivamente la crisi ambientale e occupazionale del territorio”, dichiara Egidio Albanese, presidente de La Voce di Taranto e candidato al Consiglio regionale a sostegno di Antonio Decaro. “Parliamo di 25mila nuovi posti di lavoro e della possibilità di riconvertire competenze e impianti in una logica di sviluppo sostenibile. Taranto ha tutto per essere protagonista di questa trasformazione”, aggiunge Albanese. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

