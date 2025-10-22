Effetto Leone | salta il vescovo di Pistoia troppo indulgente con don Biancalani il prete pro migranti
Cominciano a vedersi plasticamente i nuovi effetti del pontificato di Leone XIV e ne pagano le conseguenze i bergogliani: papa Prevost ha accettato la rinuncia espressa dal vescovo delle diocesi di Pistoia e Pescia, Fausto Tardelli. Le dimissioni del vescovo entreranno in vigore “quando sarà dato l’annuncio del mio successore” sottolinea Tardelli. È stato lo stesso vescovo, in un incontro con il clero diocesano nella curia di Pistoia e in diretta sul canale YouTube della diocesi, ad annunciare che la Nunziatura Apostolica ha accettato la sua rinuncia all’incarico. Il Vescovo di Pistoia lascia prima del tempo: Leone XIV ha accettato le dimissioni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
