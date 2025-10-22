Educazione sessuale a scuola | Vietarla è altamente pericoloso

L'emendamento alla legge sul consenso informato nelle scuole proposto dal ministro Giuseppe Valditara e approvato in sede di commissione Cultura, Scienza e Istruzione al Senato, introduce il divieto nelle scuole medie di insegnare educazione sessuale e in generale di trattare temi inerenti alla. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it