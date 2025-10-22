Educare alla sicurezza digitale su Unica è online Sicurnauti con materiali per studenti famiglie docenti e DS

È disponibile su UNICA, la piattaforma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, la sezione dedicata a Sicurnauti. L’iniziativa, annunciata ufficialmente dal ministro con una nota del 17 ottobre, si inserisce in un percorso più ampio di sensibilizzazione sul tema della sicurezza informatica. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Oggi celebriamo la Giornata Mondiale dell’Alimentazione, istituita dalla FAO per promuovere la sicurezza alimentare e la lotta alla fame nel mondo. Fin dai banchi di scuola è fondamentale educare i giovani a stili di vita sani. Per questo l’educazione alimentar - facebook.com Vai su Facebook

Educazione e sensibilizzazione alla sicurezza sul lavoro: due appuntamenti a Catania tra narrazione e teatro https://ift.tt/cf1OI5U https://ift.tt/NVO3DWi - X Vai su X

Perché è fondamentale educare i bambini al denaro digitale - Scopri perché, secondo i migliori esperti di sicurezza informatica, è fondamentale educare i bambini al denaro digitale il prima possibile. Secondo punto-informatico.it

Kaspersky: educare i bambini al denaro digitale è una questione di sicurezza informatica - Oggi i bambini crescono in un mondo in cui il denaro è prevalentemente digitale, quindi la sicurezza informatica è diventata una parte fondamentale dell'alfabetizzazione ... Da adnkronos.com

Denaro Digitale: educare i bambini è una questione di sicurezza informatica secondo gli esperti Kaspersky - Oggi i bambini crescono in un mondo in cui il denaro è prevalentemente digitale, quindi la sicurezza informatica è diventata una parte fondamentale dell'alfabetizzazione finanziaria. Secondo ilmattino.it