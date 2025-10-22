Edizione Benetton si prepara all' ingresso nell' asset management; l' obiettivo sono fino a 15 miliardi di masse gestite in cinque anni

Il valore di mercato di Edizione è cresciuto da 10,8 a 14,3 mld di euro in 5 anni; come allato si punta il faro su 21 Invest, fondata da Alessandro Benetton Edizione, la holding della famiglia Benetton, è al lavoro per il debutto in un settore finora inedito per il gruppo: l’asset management. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

