Editoria 4.0 nasce Press Plus Ai | Intelligenza Artificiale al servizio del giornalismo

In un panorama editoriale sempre più complesso, dove le redazioni sono chiamate a fare di più con meno risorse, nasce Press Plus AI: la soluzione tecnologica italiana che mette la potenza dell’intelligenza artificiale al servizio della produzione giornalistica, senza mai sostituire il valore umano. La piattaforma è ispirata ai principi della Carta di Parigi su Intelligenza Artificiale e Giornalismo, garantendo trasparenza, tracciabilità e un uso etico dell’AI nei processi redazionali. Press Plus AI supporta testate, magazine, blog, emittenti radiofoniche e televisive nella creazione, certificazione e distribuzione automatica di contenuti digitali, ottimizzando tempi, qualità e copertura. 🔗 Leggi su Ildenaro.it