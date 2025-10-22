Edilizia scolastica | le precisazioni del MiM ad un nostro articolo
Pubblichiamo in forma integrale un comunicato ufficiale del Ministero dell'Istruzione e del Merito giunto in redazione in risposta al nostro articolo: 'Dimensionamento scolastico: TAR Campania accoglie ricorso della Regione' di Carlo Maria Giordana al link: https:www.scuolalink.itdimensionamento-scolastico-tar-accoglie-ricorso-campania.Ministero dell'Istruzione e del Merito: 'Mai così tanti fondi per l'edilizia scolastica. Oltre 11 miliardi stanziati per la sicurezza'.In merito alla condizione del patrimonio edilizio scolastico in Italia, si ritiene opportuno precisare alcuni elementi con riferimento alle seguenti tematiche. 🔗 Leggi su Scuolalink.it
