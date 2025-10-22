Ecosistema urbano Novara in fondo alla classifica sulle performance ambientali delle città
Novara tra le città peggiori del Nord Italia nella classifica sulle performance ambientali dei 106 capoluoghi di provincia italiani. Nella graduatoria del rapporto Ecosistema Urbano, stilato da Legambiente con Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore, la nostra città si piazza al 72° posto, perdendo 28. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
