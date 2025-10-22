Ecosistema Urbano Burrone sul report | Attacchi strumentali
“Sconcertante notare come dei dati relativi al benessere ambientale possano essere utilizzati in modo strumentale da chi vuole attaccare l’Amministrazione comunale reggina per ragioni politiche”. Lo dichiara l’assessore all’Ambiente Filippo Burrone specificando la parzialità di dati del report. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
