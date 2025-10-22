Economia dell' immigrazione uno dei motori per lo sviluppo veronese

Veronasera.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella provincia di Verona, il 12% della popolazione è straniera, i contribuenti nati all'estero sono oltre 114mila e le imprese straniere sono più di 14mila. Questi sono i dati principali per il territorio scaligero contenuti nel XV Rapporto annuale sull’economia dell’immigrazione, curato dalla. 🔗 Leggi su Veronasera.it

