Ecografia mammaria gratuita e incontro su violenza di genere | due eventi a Oria

ORIA - Venerdì 24 e domenica 26 ottobre 2025 due eventi della commissione Pari opportunità del Comune di Oria, presieduta dalla consigliera Silvia Conte: il tè in Biblioteca, è il primo di una rassegna di eventi dedicati a sensibilizzare contro la violenza sulle donne e di genere. Poi, domenica. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

