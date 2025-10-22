Eccola è lei Filippo Bisciglia il gossip sulla nuova presunta fiamma dopo Pamela Camassa

A poche settimane dalla fine della sua lunga storia d’amore con Pamela Camassa, Filippo Bisciglia torna al centro dell’attenzione mediatica, ma questa volta non per motivi legati alla rottura, bensì per un possibile nuovo capitolo della sua vita sentimentale. Dopo quindici anni trascorsi accanto alla showgirl, la notizia della separazione – annunciata con un comunicato congiunto dai toni pacati e rispettosi – aveva colto di sorpresa il pubblico, lasciando un velo di malinconia tra i tanti fan della coppia. Oggi, però, sembra che per l’ex volto di Temptation Island stia già arrivando una nuova luce all’orizzonte. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche questi approfondimenti

Ed eccola qui La serie che vale una stagione, per la storia O si rompe il principio per cui nel XXI secolo nessuno ha mai rivinto le World Series, o le World Series dopo 32 andranno ad una squadra non-statunitense Il guaio - per noi - è che TUTTE le partite son Vai su Facebook

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa, amore finito dopo 17 anni: «Abbiamo aspettato un po' a dirlo...». Il doppio annuncio - La notizia è stata diffusa dai diretti interessati che hanno pubblicato su Instagram una storia semplice con scritta ... Lo riporta leggo.it

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa, perché l'amore è finito: gli indizi sui social e il precedente del tradimento (a Flora Canto) in diretta tv. Cosa è successo - Quando è ancora piccolo, Filippo Bisciglia era stato colpito dal Morbo di Parthes, una rara condizione infantile colpisce l'anca ed è nota anche come Legg- leggo.it scrive

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa si sono lasciati: “Dopo 17 anni abbiamo preso strade diverse” - Dopo 17 anni insieme, trascorsi l'uno accanto all'altra, hanno deciso di intraprendere strade differenti. Riporta fanpage.it