Ecco quanto ha reso Hidden garden di Bezziccheri la madre di tutte le inchieste urbanistiche
Nel 2023 aveva minacciato tutti di andare in fallimento se il suo palazzo “Hidden Garden” (Giardino segreto), in costruzione in un cortile che affaccia su piazza Aspromonte a Milano, fosse stato sequestrato. Un crac che avrebbe lasciato col sedere per terra le banche creditrici e gli acquirenti. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
@nicoleo__ for @voiello at Villa Riviera Resort. Villa Riviera Resort***** Luxury suites Adults only 2 panoramic Restaurants Outdoor Spa Salt infinity pool Vip Service @villariviera_resort @aria_ristorante_villa_riviera @terra.osteria.a. - facebook.com Vai su Facebook
L’avvertimento dell’Autorità si è reso necessario a seguito di gravi episodi di cronaca, riguardanti la diffusione non autorizzata di video provenienti da telecamere private (...) - https://ilmetropolitano.it/2025/10/06/il-garante-avverte-il-sito-camhub-no-alla-diffusio - X Vai su X
Ecco quanto ha reso "Hidden garden" di Bezziccheri, la madre di tutte le inchieste urbanistiche - Con il deposito del bilancio 2024 è possibile fare i conti al palazzone di piazza Aspromonte a Milano: i numeri sviscerati da Dossier. Come scrive milanotoday.it