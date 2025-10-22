Ecco quanto ha reso Hidden garden di Bezziccheri la madre di tutte le inchieste urbanistiche

Nel 2023 aveva minacciato tutti di andare in fallimento se il suo palazzo “Hidden Garden” (Giardino segreto), in costruzione in un cortile che affaccia su piazza Aspromonte a Milano, fosse stato sequestrato. Un crac che avrebbe lasciato col sedere per terra le banche creditrici e gli acquirenti. 🔗 Leggi su Milanotoday.it