Ecco la nuova Silicon Valley di Peter Thiel

Il libro Il momento straussiano di Peter Thiel, venture capitalist già fondatore di PayPal e di Palantir, finanziatore esterno di Facebook e membro del Consiglio di amministrazione della piattaforma social fino ad anni recenti, sostenitore di Trump sin dal 2016 e il più eclettico e influente degli allievi di René Girard, è un testo essenziale, fondamentale e probabilmente la migliore lente possibile per comprendere il presente. Un presente in cui gli apparati tecno-industriali, la Silicon Valley, l’amministrazione statunitense, non coltivano più, come nell’epoca della “fine della storia” pre 11 settembre, la chimerica illusione di utilizzare l’innovazione tecnologica come soft power, consolidando solo un’egemonia mercatoria. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Ecco la nuova Silicon Valley di Peter Thiel

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Apple ha appena annunciato il nuovo iPad Pro con chip M5, il processore di nuova generazione che porta le prestazioni di Apple Silicon a un livello ancora superiore. Le versioni cellulari del dispositivo integrano anche il nuovo modem Apple C1X, offrendo c - facebook.com Vai su Facebook

Divisiva e icona della Silicon Valley: Bari Weiss nuovo direttore News della Cbs (dopo l'addio al NYT) - X Vai su X

Ecco la nuova Silicon Valley di Peter Thiel - "Il momento straussiano" è un testo essenziale per comprendere il presente, in cui la tecnologia è diventata una parte sostanziale della resurrezione dell'anima occidentale, presidio di difesa ed esor ... Segnala ilfoglio.it

I «broligharcs» reazionari della nuova Silicon Valley - I titani di Silicon Valley si stanno muovendo sulla scena di questa campagna elettorale americana, e lo stanno facendo con una decisione e una visibilità che non hanno precedenti. Segnala ilmanifesto.it

Cedere libertà per la sicurezza. Ecco la nuova Silicon Valley - Thiel è molto diverso dall'imprenditore tipo della Silicon Valley ed è indicato, da complottisti forse non troppo lontani dal vero, come il "puparo" dell'amministrazione Trump All'inizio del secondo ... Riporta ilgiornale.it