Ecco il giro del mondo di Sinner | prima dell' Australia il Super Match in Corea contro Alcaraz

Dopo il no in Coppa Davis, Sinner rimodula il suo calendario: Torino, poi la preparazione a Dubai. Prima dell'Australian Open, l'incontro a Seul che dovrebbe giocarsi il 10, non ancora noto il gettone per i due atleti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ecco il giro del mondo di Sinner: prima dell'Australia il Super Match in Corea contro Alcaraz

Ecco il giro del mondo di Sinner: prima dell'Australia il Super Match in Corea contro Alcaraz - Prima dell'Australian Open, l'incontro a Seul che dovrebbe giocarsi il 10, non ancora noto il gettone ... Come scrive gazzetta.it

Come sta Sinner e quando tornerà in campo: il virus, i crampi, Alcaraz che lo spinge al limite - Dai crampi si recupera con il riposo, e ora che il distacco da Carlitos è aumentato di 950 punti (i 1000 che difendeva a Shanghai meno i 50 che ha guadagnato fermandosi al terzo turno) la programmazio ... msn.com scrive

Pietrangeli attacca Sinner per il no alla Coppa Davis - Duro attacco di Nicola Pietrangeli a Jannik Sinner dopo il suo rifiuto a giocare la Coppa Davis: «Uno schiaffo a tutto il mondo dello sport». Si legge su msn.com