ecco come il governo detta la linea sulle criptovalute

Il segnale è chiaro, anzi chiarissimo. Se l’Italia abbraccerà davvero la rivoluzione delle monete virtuali, lo farà mettendo all’angolo ogni germoglio di speculazione, che nella logica delle autorità di vigilanza, a cominciare dalla Consob, risponde al nome di criptovalute. Può spiegarsi così la decisione del governo italiano, messa nero su bianco nella manovra appena bollinata dalla Ragioneria e spedita alle camere, di aver scelto la via della prudenza in termini di tassazione, confermando quanto deciso lo scorso anno. Ovvero, applicare un’aliquota del 26% per le plusvalenze derivanti dalle stablecoin, valute virtuali ma saldamente ancorate all’euro. 🔗 Leggi su Formiche.net

