Ecco come cambierà la passeggiata sul porto

Ancora due settimane, poi il cantiere che rimodella il lungorio, già aperto in viale Bellini, si allargherà in viale Parini, dove sarà realizzata una gradinata ispirata alle arene. Prende sempre più corpo il progetto della promenade che, attraverso la riqualificazione delle due sponde, mette in connessione la darsena con la parte alta della città e con altri percorsi cliclopedonali. In particolare viale Parini, dove tra i viali Milano e Dante è stata realizzata la prima trance di lavori, con la gradinata affacciata sul canale. Come annunciato ieri dalla sindaca Daniela Angeli e dall’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola, durante la tappa del viaggio nei cantieri, "i gradoni disegneranno una piazza lineare sull’acqua, in dialogo visivo e architettonico con la passeggiata di viale Bellini, già completata". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ecco come cambierà la passeggiata sul porto

Leggi anche questi approfondimenti

«Vado solo a vedere, solo a vedere». È questo che si ripete Marta mentre si dirige verso l’incontro che le cambierà la vita. Un semplice tragitto in auto che diventa «pellegrinaggio» e la porta fino a Ruth, la cagnolina che da quel giorno irrompe nella sua quotid - facebook.com Vai su Facebook

Ecco come cambierà la passeggiata sul porto - Previsti gradinate sull’acqua, percorsi verdi e una nuova illuminazione. Si legge su ilrestodelcarlino.it

Il nuovo volto del porto di Riccione: una fascinosa passeggiata continua tra acqua, verde e sostenibilità - In viale Parini riprendono i lavori tra due settimane, cantiere aperto in viale Bellini tra i viale Dante e Tasso in connessione con il progetto “Verde e Blu” per la rinaturalizzazione del Rio Melo Ri ... Riporta chiamamicitta.it

"Riccione cambia", ecco come sarà la nuova passeggiata sul porto - Questa mattina, la sindaca Daniela Angelini, insieme alla giunta comunale, ha accompagnato consiglieri e giornalisti nell'ottava tappa di “Riccione cambia: un viaggio nei cantieri per scoprire la citt ... msn.com scrive