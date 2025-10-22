Roma, 22 ottobre 2025 – In una grotta nascosta tra le montagne del nord della Norvegia, in un luogo isolato e inospitale, per questo probabilmente rimasto inesplorato fino a pochissimi anni fa, i ricercatori hanno riportato alla luce un tesoro paleontologico senza precedenti. All’interno della grotta di Arne Qvam, vicino a Kjøpsvik, nel comune di Narvik, sono stati rinvenuti i resti di 46 specie animali risalenti a 75 mila anni fa, perfettamente conservati nei sedimenti interni. Si tratta della più antica e completa raccolta di fauna glaciale mai scoperta nell’Artico europeo. Scopriamo di più. Un ritrovamento unico tra i ghiacci norvegesi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Eccezionale scoperta in Norvegia, ritrovate in una grotta artica 46 specie dell’era glaciale