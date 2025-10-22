Eataly dal cibo extraterrestre alle osterie di casa nostra | un viaggio tra ricerca spaziale tradizione gastronomica e cultura del cibo
Due appuntamenti diversi ma uniti da un unico filo conduttore: il talk del ciclo FoodForward, in collaborazione con LifeGate e la cena dedicata alla Guida Osterie d’Italia 2025 di Slow Food Editore hanno raccontato la forza del cibo come linguaggio universale, capace di mettere in dialogo mondi lont. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Leggi anche questi approfondimenti
#Eataly punta forte sul #NordAmerica: il negozio n. 17 inaugurato nell’area è a #Philadelphia. Continua l’espansione del Gruppo, che conta oltre 60 #store in 18 Paesi del mondo, per #promuovere il #cibo e il #vino #madeinItaly - X Vai su X
(Agen Food) - Roma, 17 ott. - Eataly è sponsor anche quest'anno della Wizz Air Rome Half Marathon, grande manifestazione sportiva che ritorna a Roma domenica 19 ottobre attirando atleti da tutto il mondo grazie al suo iconico percorso che si dipana tra le b - facebook.com Vai su Facebook
"L’ex Eataly resti aperta a tutti Un bar e un’osteria per trainarla" - "Il format di Eataly era giusto, va solo aggiornato, puntando sulle tante eccellenze romagnole, dal vino ai latticini, su un’osteria adatta a un vastissimo pubblico, il tutto affidato a una direzione ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it
Eataly, il colosso del cibo italiano apre il quarto store a New York - È qui che a primavera prossima aprirà un nuovo Eataly, il quarto in città. Come scrive gamberorosso.it
"100% Pasta", la celebrazione di cibo e design al Fuorisalone 2023 - Un’esperienza multisensoriale all’insegna del Made in Italy con un’installazione aerea in cui la personale versione della pasta al pomodoro della designer Paola Navone, fondatrice di OTTO Studio, ... Si legge su tgcom24.mediaset.it