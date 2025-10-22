EA FC26 Rivelato Il Patch Notes Del Title Update 1.10 In Arrivo Il 23 Ottobre

Il Title Update 1.1.0 di EA FC 26 è stato annunciato. La quarta patch potrà essere scaricata a partire da giovedi 23 ottobre per le piattaforme Playstation 5 ( PS5), Playstation 4 ( PS4), Xbox Series XS, Xbox One, PC e Switch. DualSense PlayStation 5. Acquista il controller wireless DualSense per console PS5 su Amazon con uno sconto del 20%. 74.99€ 59.99€ Acquista Ora! L’aggiornamento apporta diverse correzioni al gameplay, tra i più importanti bisogna evidenziare una fase difensiva più solida, i movimenti dei giocatori sono migliorati in base alla fase di gioco come anche l’esecuzione dei passaggi. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it

© Fifaultimateteam.it - EA FC26 Rivelato Il Patch Notes Del Title Update 1.1.0 In Arrivo Il 23 Ottobre