ea fc 26 totw 6 lista carte speciali della sesta squadra della settimana

Il TOTW 6 per la modalità Ultimate Team di EA FC 26 è stato annunciato. Le carte speciali del Team Of The Week sono state rivelate e saranno disponibili nei pacchetti di UT 26 per un periodo limitato a partire dalle 19:00 di mercoledì 22 Ottobre. Nel sesto TOTW della stagione sono presenti alcuni dei giocatori più forti del panorama calcistico mondiale che competono nei principali campionati europei. Tra i calciatori più blasonati spiccano i nomi dell'attaccante Greenwood, del centrocampista Nico Paz, del difensore Maguire e del centrocampista Stiller.

