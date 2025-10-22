EA FC 26 TOTW 6 Lista Carte Speciali Della Sesta Squadra Della Settimana
Il TOTW 6 per la modalità Ultimate Team di EA FC 26 è stato annunciato. Le carte speciali del Team Of The Week sono state rivelate e saranno disponibili nei pacchetti di UT 26 per un periodo limitato a partire dalle 19:00 di mercoledì 22 Ottobre. DualSense PlayStation 5. Acquista il controller wireless DualSense per console PS5 su Amazon con uno sconto del 20%. 74.99€ 59.99€ Acquista Ora! Nel sesto TOTW della stagione sono presenti alcuni dei giocatori più forti del panorama calcistico mondiale che competono nei principali campionati europei. Tra i calciatori più blasonati spiccano i nomi dell’attaccante Greenwood, del centrocampista Nico Paz, del difensore Maguire e del centrocampista Stiller. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it
