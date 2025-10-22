EA FC 26 SBC Sergio Busquets Fine Di Un’Era Recensione E Test In Game Con Il Meta
La SBC Sergio Busquets Fine Di Un’Era è disponibile nella modalità Ultimate Team di EA FC 26. Potete riscattare sia la carta speciale che i premi accedendo all’area Sfide Creazione Rosa presente nella sezione dedicata di UT 26. DualSense PlayStation 5. Acquista il controller wireless DualSense per console PS5 su Amazon con uno sconto del 20%. 74.99€ 59.99€ Acquista Ora! Il centrocampista spagnolo è stato uno dei calciatori selezionati da Electronic Arts e con questa versione ha ricevuto un boost significativo delle statistiche e dell’overall. Completando la Sfida Creazione Rosa del regista, che milita nell’ Inter Miami, potete ricevere anche premi aggiuntivi da utilizzare per completare altre eventuali SBC o per rinforzare ulteriormente la vostra squadra e riuscire a competere sia nelle Division Rivals che nelle Finali della Champions Weekend League. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it
