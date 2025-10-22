EA FC 26 Elenco Candidati POTM LaLiga Di Ottobre Vota Il Giocatore Migliore

Electronic Arts ha svelato le nomination del POTM di Ottobre de LaLiga per la modalità Ultimate Team del simulatore calcistico EA FC 26. Mbappe, Pedri, Oblak, Antony e De Frutos sono stati inseriti nella lista dei candidati a ricevere il premio di POTM del mese di Ottobre de LaLiga per UT 26. L'attaccante francese del Real Madrid, il centrocampista spagnolo del Barcellona, il portiere slovacco dell' Atletico Madrid, l'attaccante brasiliano del Betis e il centrocampista spagnolo del Rayo Vallecano hanno fornito delle prestazioni degne di nota nelle partite de LaLiga disputate nel mese di Ottobre.

