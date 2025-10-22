È una iena sta recitando | fuorionda choc di Mariotto su Barbara d’Urso Balivo sconvolta VIDEO

News tv. Non c’è pace per Barbara D’Urso quest’anno a Ballando con le Stelle. Tra i riflettori della pista da ballo e quelli dello studio televisivo, la conduttrice si trova al centro di giudizi severi e frecciatine pungenti. L’ultimo colpo arriva da Guillermo Mariotto, il giudice più diretto e temuto del programma, ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona. Con la sua ironia tagliente e la sincerità senza filtri, Mariotto non ha risparmiato commenti sulla performance di D’Urso, forse andando oltre i consueti termini e modalità che un giudice dovrebbe avere nei confronti di chi si mette alla prova davanti al suo giudizio, lasciando i social in fermento e il pubblico a bocca aperta. 🔗 Leggi su Tvzap.it

