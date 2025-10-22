È stato la voce di Anfield per 54 anni | mi hanno sostituito con la techno Il Liverpool voleva far pagare le dediche
Liverpool, va in pensione la voce di Anfield per 54 anni: «mi hanno sostituito con la techno. Il club voleva far pagare le dediche» George Sephton è stato per oltre cinquant’anni la voce, il deejay, di Anfield. Il “Decibel Bellini” del Liverpool, insomma, ma all’ennesima potenza. “La sua eloquenza gentile, l’assenza di esclamazioni sguaiate, il suo approccio del tutto sobrio”, lo descrive il Telegraph che l’ha intervistato. “Diciamo solo che era l’esatto opposto dei commentatori della Ryder Cup, che pensavano che fosse loro compito incitare il pubblico di casa a imprecare contro gli avversari. Nel corso dei decenni, Sephton ha perfezionato l’arte dell’intrattenimento pre-partita. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Approfondisci con queste news
Il segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin, dà voce alla sua preoccupazione dopo l'attentato subito dal giornalista di Report Sigfrido Ranucci. "È fonte di grande preoccupazione che ci possano essere atti di intimidazione nei confronti della libera - facebook.com Vai su Facebook
La voce inconfondibile di Giusy, energia allo stato puro #IoCantoFamily - X Vai su X
È stato la voce di Anfield per 54 anni: «mi hanno sostituito con la techno. Il Liverpool voleva far pagare le dediche» - L'intervista del Telegraph a George Sephton, lo storico "Decibel Bellini" del Liverpool: "Quelli che oggi urlano mi fanno rabbrividire" ... Lo riporta ilnapolista.it