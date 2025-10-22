È stato la voce di Anfield per 54 anni | mi hanno sostituito con la techno Il Liverpool voleva far pagare le dediche

Liverpool, va in pensione la voce di Anfield per 54 anni: «mi hanno sostituito con la techno. Il club voleva far pagare le dediche» George Sephton è stato per oltre cinquant’anni la voce, il deejay, di Anfield. Il “Decibel Bellini” del Liverpool, insomma, ma all’ennesima potenza. “La sua eloquenza gentile, l’assenza di esclamazioni sguaiate, il suo approccio del tutto sobrio”, lo descrive il Telegraph che l’ha intervistato. “Diciamo solo che era l’esatto opposto dei commentatori della Ryder Cup, che pensavano che fosse loro compito incitare il pubblico di casa a imprecare contro gli avversari. Nel corso dei decenni, Sephton ha perfezionato l’arte dell’intrattenimento pre-partita. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

