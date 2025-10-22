È stata ritrovata senza vita in un bosco Antonia Bianchi la donna scomparsa il 2 ottobre a Faggeto Lario
Antonia Bianchi risultava scomparsa da Faggeto Lario (Como) dal 2 ottobre scorso. La donna era uscita per una passeggiata e non era più rientrata. Il suo corpo senza vita è stato trovato il 22 ottobre nei boschi sotto il monte Bolettone e Panlazone. 🔗 Leggi su Fanpage.it
