È stata ritrovata senza vita in un bosco Antonia Bianchi la donna scomparsa il 2 ottobre a Faggeto Lario

Fanpage.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Antonia Bianchi risultava scomparsa da Faggeto Lario (Como) dal 2 ottobre scorso. La donna era uscita per una passeggiata e non era più rientrata. Il suo corpo senza vita è stato trovato il 22 ottobre nei boschi sotto il monte Bolettone e Panlazone. 🔗 Leggi su Fanpage.it

