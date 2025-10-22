È severamente vietato Dal 2026 WhatsApp bandisce ChatGPT e gli altri chatbot di IA
Meta taglia fuori i bot “generalisti” perché non producono ricavi. Il gruppo punta sul modello a pagamento delle conversazioni aziendali e sul proprio assistente, Meta AI. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Abbiamo fatto una cosa illegale negli Stati Uniti?! In questa contea è severamente vietato vendere alcolici: niente vino, birra e whiskey nei negozi, bar o supermercati! E la cosa assurda è che proprio qui è stata registrata la prima distilleria di tutti gli Stati Uniti. - facebook.com Vai su Facebook