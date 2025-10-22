È severamente vietato Dal 2026 WhatsApp bandisce ChatGPT e gli altri chatbot di IA

Repubblica.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Meta taglia fuori i bot “generalisti” perché non producono ricavi. Il gruppo punta sul modello a pagamento delle conversazioni aziendali e sul proprio assistente, Meta AI. 🔗 Leggi su Repubblica.it

200 severamente vietato dal 2026 whatsapp bandisce chatgpt e gli altri chatbot di ia

© Repubblica.it - “È severamente vietato”. Dal 2026 WhatsApp bandisce ChatGPT e gli altri chatbot di IA

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: 200 Severamente Vietato 2026