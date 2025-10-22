E Ruffini che fa? Nel gran profluvio di civici tace l’ex direttore dell’Agenzia delle Entrate

“Ma Ruffini che fa?”. Ruffini, cioè Ernesto Maria, ex ver. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - E Ruffini che fa? Nel gran profluvio di civici, tace l’ex direttore dell’Agenzia delle Entrate

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Questa sera la Sala Consiliare ha accolto con grande partecipazione la presentazione del libro “Più uno” di Ernesto Maria Ruffini. Un incontro che è andato oltre la semplice presentazione di un testo: è stata una riflessione corale sul valore della politica co - facebook.com Vai su Facebook

E Ruffini che fa? Nel gran profluvio di civici, tace l'ex direttore dell'Agenzia delle Entrate - Ci sono tante ipotesi sul futuro dell'uomo che era stato visto come possibile federatore di cattolici (e non) al centro. Riporta ilfoglio.it

Il posto di Ruffini scatena gli appetiti del centrodestra. Ma Meloni e Giorgetti alzano un muro - È bastato che lunedì il direttore dell’Agenzia dell’Entrate parlasse di politica e invitasse i “cattolici a scendere nell’agone”, perché “per difendere ... Da huffingtonpost.it