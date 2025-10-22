È qui la festa! l' offerta turistica della Romagna si amplia con i Capodanni diffusi
Si è tenuta martedì la riunione congiunta del consiglio di amministrazione e della cabina di regia di Visit Romagna, alla presenza del presidente Jamil Sadegholvaad, del direttore Chiara Astolfi. Un incontro strategico in vista dell’imminente stagione invernale e dell’attesissimo palinsesto di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Promozione turistica, approvato piano da due milioni per il 2025 - La giunta regionale ha approvato un'attività di comunicazione pubblicitaria da attuare in Italia e all'estero nel 2025. Si legge su ansa.it