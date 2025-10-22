È qui la festa! la Romagna si prepara alla festività di Natale E rilancia i suoi Capodanni diffusi
Si avvicina la fine dell'anno. E la Romagna si mette in moto in vista dell’atteso palinsesto di iniziative che accompagneranno il territorio romagnolo da Natale fino a metà gennaio. Martedì si è tenuta la riunione congiunta del Consiglio di Amministrazione e della Cabina di Regia di Visit Romagna. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
È qui la festa! – I Capodanni di Romagna C’è un luogo dove la festa non è solo una notte, ma un’emozione che si accende giorno dopo giorno, dal mare all’entroterra. Un luogo dove la musica incontra la tradizione, dove il profumo del mare si mescola a qu - facebook.com Vai su Facebook