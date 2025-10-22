È precipitato! Incidente aereo in Italia

Un rumore improvviso, un silenzio che si spezza tra le vette innevate: in Val Pusteria si vive un pomeriggio carico di tensione e apprensione, mentre la montagna sembra trattenere il respiro in attesa di risposte. >> Tumori e guarigioni, la notizia arriva proprio dall’Italia. Ed è la migliore: cosa succede Nessuno avrebbe mai immaginato che una giornata come tante potesse trasformarsi così rapidamente in una corsa contro il tempo. L’eco di un incidente tra le rocce del Gruppo di Fanes scuote la comunità e mobilita immediatamente i soccorsi. La situazione appare fin da subito delicata: Vigili del fuoco, Soccorso alpino, Carabinieri e Guardia di finanza convergono rapidamente nell’area, affrontando condizioni difficili e la luce che lentamente svanisce tra i monti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it