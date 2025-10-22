È precipitato! Grave incidente aereo in Italia ricerche in corso

Un elicottero è precipitato nel pomeriggio tra le montagne del Gruppo di Fanes, nel territorio della Val Pusteria, in provincia di Bolzano. Le cause dell’incidente restano al momento ignote e sono in corso accertamenti da parte delle autorità competenti. Incidente a un elicottero in Val Pusteria, nei pressi del rifugio Fanes https:t.coKGa7fPKIue — Tgr Rai Alto Adige (@TgrRaiAltoAdige) October 22, 2025 Soccorritori impegnati nelle ricerche nella zona del Gruppo di Fanes. Sul luogo sono tempestivamente intervenute le squadre dei Vigili del fuoco, del Soccorso alpino, dei Carabinieri e della Guardia di finanza. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “È precipitato!“. Grave incidente aereo in Italia, ricerche in corso

News recenti che potrebbero piacerti

Dramma a Roma: bimbo di 11 anni precipita dal terzo piano, è grave: Un bambino di 11 anni originario di Acri, in provincia di Cosenza, è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato dal terzo piano di un bed and breakfast situato in zona Tiburtina, a Ro - facebook.com Vai su Facebook

Bambino precipitato per salutare la sorellina dalla finestra, è grave ebx.sh/kPTiUk - X Vai su X

Cosa sappiamo sul terribile incidente aereo a Sabaudia in cui sono morti due militari - Stava attraversando i cieli del sud pontino quando è precipitato giù e ha preso fuoco: tragedia nel Lazio dove un aereo dell'Aeronautica militare è caduto nel Parco Nazionale del Circeo, in provincia ... fanpage.it scrive