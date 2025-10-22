È particolarmente violento attenzione Detenuto evaso in Italia | scatta la caccia all’uomo

Una notte come tante, fatta di silenzi e corridoi illuminati soltanto da luci fredde. Ma qualcosa, tra le mura dell’ospedale, ha spezzato quell’atmosfera sospesa. Un movimento furtivo, un respiro trattenuto: chi poteva immaginare che proprio lì, nel cuore della città, stesse per iniziare una fuga che avrebbe tenuto Roma col fiato sospeso? Nessuno avrebbe pensato che la routine di quel reparto venisse sconvolta da un gesto così audace. Un giovane, appena ventunenne, fino a pochi istanti prima legato alla sua stanza d’ospedale, ha saputo cogliere l’attimo perfetto per sparire, lasciando dietro di sé soltanto un letto vuoto e tanta inquietudine. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it