È originario di Acri il bambino caduto dalla finestra a Roma Il sindaco del comune cosentino | Tieni duro

È originario di Acri, in provincia di Cosenza, il bambino di 11 anni caduto ieri mattina da una finestra della sua abitazione a Roma, in via De Ritis, zona Tiburtina. L'incidente è avvenuto intorno alle 11.30. Il piccolo, soccorso dal personale del 118, è stato trasportato in gravi condizioni e intubato all'ospedale pediatrico Bambino Gesù, dove si trova ricoverato in terapia intensiva..

È originario di Acri il bambino caduto dalla finestra a Roma. Il sindaco del comune cosentino: "Tieni duro" - Secondo una prima ricostruzione, il bambino si trovava in casa con la madre e si sarebbe sporto dalla finestra per salutare la sorella che stava uscendo dal portone, perde ...