É morto schiantandosi con un animale Tragedia su strada muore il famoso calciatore
Il buio della notte ha inghiottito i sogni e le speranze di Antony Ylano, giovane promessa del calcio brasiliano, vittima di un grave incidente stradale che ha sconvolto l’intera comunità sportiva. Un evento improvviso e tragico ha segnato per sempre la notte tra Altos e Teresina, trasformando un ritorno a casa in una pagina dolorosa della cronaca. La tragedia è avvenuta nelle prime ore del 20 ottobre 2025. Antony Ylano, vent’anni, rientrava a bordo della sua moto dopo aver partecipato a una festa di famiglia, occasione in cui aveva celebrato il compleanno del padre, lasciando sui social l’ultimo ricordo pubblico: una foto sorridente e la dedica “il migliore del mondo”. 🔗 Leggi su Tvzap.it
