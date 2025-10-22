Nell’agosto scorso, come ogni anno da due decenni, Antonio Crociani, per tutti Dodo, organizzava durante la Festa di San Vicinio la manifestazione artistica ’Arte in Piazza’ ed ora tutta Sarsina è in lutto per la sua scomparsa, dopo breve malattia, avvenuta nella mattina di ieri, lasciando la moglie Rosanna e i figli Michele e Laura. Era nato nel 1951 a San Piero in Bagno e poi si stabilì a Sarsina, aprendo la prima Autoscuola Crociani, con succursali a Mercato Saraceno e Cesena. Era un punto di riferimento per gli artisti e l’amministrazione comunale di Sarsina esprimendo cordoglio e vicinanza ai familiari ha sottolineato come "Dodo - curatore d’arte e collezionista e colonna dell’associazionismo locale - abbia con instancabile spirito di servizio e grande sensibilità, animato la sala mostre del nostro Comune sarsinate, attirando artisti da ogni parte della Romagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - E’ morto ’Dodo’. Sua ’Arte in Piazza’