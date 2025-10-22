E' morto a Torino Francesco De Leo il detenuto che pesava 265 kg più volte trasferito per l' assenza di una cella idonea
La procura di Torino ha aperto un fascicolo contro ignoti per la morte del detenuto Francesco De Leo, pugliese di 50 anni affetto da una grave obesità, deceduto nei giorni scorsi nel carcere Lorusso e Cutugno. L’inchiesta dovrà accertare le cause e la dinamica del decesso. Lo si apprende dall’avvocato dell’uomo, Luca Puce. Sul corpo dell’uomo verrà effettuata l’autopsia, dopo il conferimento. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Leggi anche questi approfondimenti
È morto il 20 ottobre nel carcere di Torino Francesco De Leo, 51 anni, di Brindisi, detenuto obeso e diabetico che negli ultimi mesi è stato trasferito tra diversi istituti del Nord Italia per la difficoltà di trovare una cella idonea alle sue condizioni. L'uomo (che dove - facebook.com Vai su Facebook
Morto sul lavoro nel cantiere di Torino Esposizioni, indagini sul muletto che portava la bobina - X Vai su X
Caso De Leo, per il detenuto obeso morto in cella aperto un fascicolo per omicidio colposo - Il detenuto era arrivato a Torino dopo un iter tortuoso dalla Puglia a Cuneo a Genova ed era stata predisposta ... Da rainews.it
Francesco De Leo, detenuto obeso muore a Torino. «Non c’era sistemazione idonea» - È morto nel carcere torinese Lorusso e Cutugno Francesco De Leo, un detenuto 51enne originario di Brindisi, pugliese di 51 anni che pesava circa 265 chili. Riporta ilmattino.it
E' morto a Torino Francesco De Leo, il detenuto che pesava 265 kg più volte trasferito per l'assenza di una cella idonea - La procura di Torino ha aperto un fascicolo contro ignoti per la morte del detenuto Francesco De Leo, pugliese di 50 anni affetto da una grave obesità, ... Come scrive msn.com