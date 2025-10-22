E' morto a Torino Francesco De Leo il detenuto che pesava 265 kg più volte trasferito per l' assenza di una cella idonea

La procura di Torino ha aperto un fascicolo contro ignoti per la morte del detenuto Francesco De Leo, pugliese di 50 anni affetto da una grave obesità, deceduto nei giorni scorsi nel carcere Lorusso e Cutugno. L’inchiesta dovrà accertare le cause e la dinamica del decesso. Lo si apprende dall’avvocato dell’uomo, Luca Puce. Sul corpo dell’uomo verrà effettuata l’autopsia, dopo il conferimento. 🔗 Leggi su Feedpress.me

