È morto a 31 anni Kadu Santos il bodybuilder famoso per la proposta di matrimonio fatta in gara

Fanpage.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Kadu Santos è morto. Il famoso bodybuilder brasiliano aveva solo 31 anni e negli ultimi mesi si era fatto conoscere in tutto il mondo anche per la sua proposta di matrimonio fatta dopo una gara. 🔗 Leggi su Fanpage.it

