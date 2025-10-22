È morta Luciana Ronchi la donna accoltellata sotto casa a Milano | l'ex marito è accusato di omicidio

Luciana Ronchi è deceduta nel tardo pomeriggio del 22 ottobre all'ospedale Niguarda di Milano. La 62enne era stata soccorsa in mattinata in via Grassini, nel quartiere Bruzzano, con lesioni gravissime. L'ex marito, Luigi Morcaldi, è stato fermato dalla polizia locale ed è accusato di omicidio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

