È morta Luciana Ronchi la donna accoltellata sotto casa a Milano | l'ex marito è accusato di omicidio

Fanpage.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Luciana Ronchi è deceduta nel tardo pomeriggio del 22 ottobre all'ospedale Niguarda di Milano. La 62enne era stata soccorsa in mattinata in via Grassini, nel quartiere Bruzzano, con lesioni gravissime. L'ex marito, Luigi Morcaldi, è stato fermato dalla polizia locale ed è accusato di omicidio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

200 morta luciana ronchi&#200; morta Luciana Ronchi, la donna accoltellata sotto casa a Milano: l’ex marito è accusato di omicidio - La 62enne era stata soccorsa in mattinata in via Grassini, nel quartiere Bruzzano, con lesioni gravissime ... Segnala fanpage.it

200 morta luciana ronchiMorta Luciana Ronchi accoltellata in strada, arrestato l'ex marito Luigi Morcaldi: era al parco Nord, tradito dallo smartphone - E' morta Luciana Ronchi, la donna di 62 anni accoltellata questa mattina sotto casa in via Grassini a Bruzzano, periferia nord di Milano. Da leggo.it

200 morta luciana ronchi&#200; morta Luciana Ronchi, la donna accoltellata al volto dall’ex marito a Milano - I soccorsi e il ricovero in ospedale non sono serviti: troppo gravi le ferite provocate da Luigi Morcaldi, che poi è fuggito. Segnala ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: 200 Morta Luciana Ronchi