È morta Luciana Ronchi la donna accoltellata sotto casa a Milano | catturato l’ex marito accusato di omicidio

Metropolitanmagazine.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un altro  femminicidio  a Milano. È  morta  poco prima delle 20 di mercoledì sera  Luciana Ronchi, la   donna di 62 anni accoltellata la mattina dall’ex marito Luigi Morcaldi a Milano.  Era stata soccorsa in condizioni gravissime in via  Giuseppina Grassini a Bruzzano, periferia nord del capoluogo lombardo. Aveva riportato numerose ferite, molte all’altezza del viso e del collo, provocate da un coltello. Era stata trasportata dal 118  in codice rosso al Niguarda,  e subito sottoposta a un  intervento d’urgenza che si è protratto per molte ore, ma gli sforzi dei medici sono stati vani: è morta poco prima delle 20. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

200 morta luciana ronchi la donna accoltellata sotto casa a milano catturato l8217ex marito accusato di omicidio

© Metropolitanmagazine.it - È morta Luciana Ronchi, la donna accoltellata sotto casa a Milano: catturato l’ex marito, accusato di omicidio

Altre letture consigliate

200 morta luciana ronchi&#200; morta Luciana Ronchi, la donna accoltellata sotto casa a Milano: l’ex marito è accusato di omicidio - La 62enne era stata soccorsa in mattinata in via Grassini, nel quartiere Bruzzano, con lesioni gravissime ... Come scrive fanpage.it

200 morta luciana ronchi&#200; morta Luciana Ronchi, la donna accoltellata al volto dall’ex marito a Milano - I soccorsi e il ricovero in ospedale non sono serviti: troppo gravi le ferite provocate da Luigi Morcaldi, che poi è fuggito. Segnala msn.com

200 morta luciana ronchiMorta Luciana Ronchi accoltellata in strada, arrestato l'ex marito Luigi Morcaldi: era al parco Nord, tradito dallo smartphone - E' morta Luciana Ronchi, la donna di 62 anni accoltellata questa mattina sotto casa in via Grassini a Bruzzano, periferia nord di Milano. Lo riporta leggo.it

Cerca Video su questo argomento: 200 Morta Luciana Ronchi