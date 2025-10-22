È morta Luciana Ronchi la donna accoltellata sotto casa a Milano | catturato l’ex marito accusato di omicidio
Un altro femminicidio a Milano. È morta poco prima delle 20 di mercoledì sera Luciana Ronchi, la donna di 62 anni accoltellata la mattina dall’ex marito Luigi Morcaldi a Milano. Era stata soccorsa in condizioni gravissime in via Giuseppina Grassini a Bruzzano, periferia nord del capoluogo lombardo. Aveva riportato numerose ferite, molte all’altezza del viso e del collo, provocate da un coltello. Era stata trasportata dal 118 in codice rosso al Niguarda, e subito sottoposta a un intervento d’urgenza che si è protratto per molte ore, ma gli sforzi dei medici sono stati vani: è morta poco prima delle 20. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
