È morta Luciana Ronchi la donna accoltellata al volto dall’ex marito a Milano

Milano, 22 ottobre 2025 – È morta la donna di 62 anni, Luciana Ronchi, che questa mattina è stata accoltellata dall’ex marito, Luigi Morcaldi di 64 anni, poco prima delle 10 di oggi, mercoledì 22 ottobre in via Grassini 5, in zona Bruzzano. Troppo gravi le ferite provocate dall’uomo, che l’ha colpita più volte, anche al volto. Era stata soccorsa dai sanitari di Areu con ambulanza e automedica. La 62enne è stata aggredita sotto casa alle 9.50, vittima di un vero e proprio agguato: l’aggressore le avrebbe sferrato un primo fendente al volto, poi lei sarebbe riuscita a divincolarsi e a scappare tra le auto in sosta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

