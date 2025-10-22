E' morta la donna accoltellata a Milano

AGI - Luciana Ronchi, la donna aggredita stamane a Milano, è morta all'ospedale Niguarda. Non è servito il lungo intervento a cui è stata sottoposta dopo essere stata rianimata da un arresto cardiaco. L' accusa per l'ex marito Luigi Morcaldi, fermato in serata dalla Polizia Locale, passa quindi da tentato omicidio a omicidio. La donna, 62 anni, era nel quartiere Bruzzano di Milano quando l'ex marito le ha teso un agguato sotto casa e l'ha accoltellata più volte al volto e alla spalla. Poi è fuggito a bordo di uno scooter ed è stato arrestato dalla Polizia Locale dopo una caccia durata alcune ore. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - E' morta la donna accoltellata a Milano

News recenti che potrebbero piacerti

La donna è probabilmente morta a causa del molto fumo respirato - facebook.com Vai su Facebook

Naufragio al largo di Lampedusa, Unicef: morta donna incinta, dispersi bimbi #naufragio #lampedusa #18ottobre - X Vai su X

È morta Luciana Ronchi, la donna accoltellata al volto dall’ex marito a Milano - I soccorsi e il ricovero in ospedale non sono serviti: troppo gravi le ferite provocate da Luigi Morcaldi, che poi è fuggito. ilgiorno.it scrive

È morta Luciana Ronchi, la donna accoltellata sotto casa a Milano: l’ex marito è accusato di omicidio - La 62enne era stata soccorsa in mattinata in via Grassini, nel quartiere Bruzzano, con lesioni gravissime ... Segnala fanpage.it

Morta la donna accoltellata in strada, arrestato l'ex marito Luigi Morcaldi: era al parco Nord, tradito dallo smartphone - E' morta Luciana Ronchi, la donna di 62 anni accoltellata questa mattina sotto casa in via Grassini a Bruzzano, periferia nord di Milano. Come scrive leggo.it