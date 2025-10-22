E' morta la donna accoltellata a Milano

Agi.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Luciana Ronchi, la donna aggredita stamane a Milano, è morta all'ospedale Niguarda. Non è servito il lungo intervento a cui è stata sottoposta dopo essere stata rianimata da un arresto cardiaco. L' accusa per l'ex marito Luigi Morcaldi, fermato in serata dalla Polizia Locale, passa quindi da tentato omicidio a omicidio.  La donna, 62 anni, era nel quartiere Bruzzano di Milano quando l'ex marito le ha teso un agguato sotto casa e l'ha accoltellata più volte al volto e alla spalla. Poi è fuggito a bordo di uno scooter ed è stato arrestato dalla Polizia Locale dopo una caccia durata alcune ore. 🔗 Leggi su Agi.it

e morta la donna accoltellata a milano

© Agi.it - E' morta la donna accoltellata a Milano

News recenti che potrebbero piacerti

morta donna accoltellata milanoÈ morta Luciana Ronchi, la donna accoltellata al volto dall’ex marito a Milano - I soccorsi e il ricovero in ospedale non sono serviti: troppo gravi le ferite provocate da Luigi Morcaldi, che poi è fuggito. ilgiorno.it scrive

morta donna accoltellata milanoÈ morta Luciana Ronchi, la donna accoltellata sotto casa a Milano: l’ex marito è accusato di omicidio - La 62enne era stata soccorsa in mattinata in via Grassini, nel quartiere Bruzzano, con lesioni gravissime ... Segnala fanpage.it

morta donna accoltellata milanoMorta la donna accoltellata in strada, arrestato l'ex marito Luigi Morcaldi: era al parco Nord, tradito dallo smartphone - E' morta Luciana Ronchi, la donna di 62 anni accoltellata questa mattina sotto casa in via Grassini a Bruzzano, periferia nord di Milano. Come scrive leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Morta Donna Accoltellata Milano