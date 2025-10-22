E' morta la donna accoltellata a Milano arrestato l' ex marito

AGI - Luciana Ronchi, la donna aggredita stamane a Milano, è morta all'ospedale Niguarda. Non è servito il lungo intervento a cui è stata sottoposta dopo essere stata rianimata da un arresto cardiaco. L' accusa per l'ex marito Luigi Morcaldi, fermato in serata dalla Polizia Locale, passa quindi da tentato omicidio a omicidio.  La donna, 62 anni, era nel quartiere Bruzzano di Milano quando l'ex marito le ha teso un agguato sotto casa e l'ha accoltellata più volte al volto e alla spalla. Poi è fuggito a bordo di uno scooter ed è stato arrestato dalla Polizia Locale dopo una caccia durata alcune ore. 🔗 Leggi su Agi.it

